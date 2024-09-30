Представлен тонкий защищенный смартфон Cubot KingKong Star 2

Компания Cubot пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью KingKong Star 2, главной особенностью которой можно назвать несвойственную этому классу устройств толщину корпуса всего 7,2 мм в самой тонкой части.

Новинку оснастили 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8200 5G с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим ускорителем Mali-G610 MP6, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,72-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 100 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, 1,85-дюймовым дополнительным дисплеем на задней панели, батареей ёмкостью 5100 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки.