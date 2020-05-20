Представлен топовый планшет Honor ViewPad 6

Принадлежащий компании Huawei бренд Honor пополнил ассортимент флагманских планшетов моделью Honor ViewPad 6, которая среди прочего получила перо Magic Pencil с 4096 степенями чувствительности. Новинку также оснастили 10,4-дюймовым экраном с разрешением 2000:1200 точек, фирменной восьмиядерной платформой Kirin 985, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, основной камерой разрешением 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 7250 мАч, проводной зарядкой мощностью 22,5 Вт, поддержкой 5G и Wi-Fi 6, а также предустановленной операционной системой Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1 и без Google Play. Цена планшета будет объявлена только 13 июня.