Представлен умный экран Xiaomi Home Screen 11

Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных экранов моделью Home Screen 11, которая позиционируется как центр управления умным домом. Новинку оснастили 11-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 точек, новым металлическим корпусом, более компактным корпусом, регулировкой угла наклона в диапазоне от 0 до 60 градусов, восьмиядерной платформой, 6 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, предустановленной прошивкой HyperOS 3, четырьмя динамиками, 8-Мп селфи-камерой с физической шторкой, поддержкой Bluetooth Mesh, Xiaomi Mesh 2.0 и ИК-излучателем. Питается экран только от сети. Цена устройства будет объявлена 25 декабря.

