Представлен vivo Y74s 5G

Сегодня компания vivo представила новый смартфон vivo Y74s 5G. Этот телефон работает на Dimensity 810 - 6-нм чипсет оснащен двумя ядрами Cortex-A76, шестью A55 и графическим процессором Mali-G57 MC2. Чип работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 256 ГБ встроенной памяти (UFS 2.2). Также есть слот microSD, который поддерживает карты до 1 ТБ.

6,58-дюймовый ЖК-дисплей имеет частоту обновления 60 Гц, а частоту дискретизации при касании - 180 Гц. В остальном вполне стандартно - разрешение 1080p + (20: 9), контрастность 1500: 1, HDR нет. Телефоне работает на платформе OriginOS 1.0 (на базе Android 11).

На его задней панели находится основная камера на 50 МП с 2-мегапиксельной макро-камерой. Селфи-камера на передней панели - это обычная 8-мегапиксельная камера. Передняя ​​и задняя камеры ограничены записью видео 1080p.

Телефон питается от аккумулятора емкостью 4100 мАч, который поддерживает быструю зарядку 44 Вт, что довольно стандартно для vivo. Некоторые дополнительные детали включают два слота для SIM-карт, разъем для наушников 3,5 мм, поддержку aptX (HD) и LDAC (Bluetooth 5.1) и считыватель отпечатков пальцев расположенный сбоку.