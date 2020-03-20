Представлен водоблок для TRX40 Aorus Master

В последнее время производители систем жидкостного охлаждения работают очень активно, чтобы сделать хоть что-то, что привлечет внимание окружающей аудитории. Однако, к большому сожалению, сделать это достаточно тяжело, так как все мы уже видели абсолютно все виды «водянок», знаем, что есть варианты с подсветкой и нас уже просто так не удивишь. С другой стороны, компания EK Water Blocks выпустила очень крутой продукт для материнской платы TRX40 Aorus Master. Новинка позволяет заменить некоторые крепления и установить водоблок на материнскую плату, чтобы потом соединить это все в одну сплошную систему. После этого можно будет спокойно играть в игры, разгонять процессор и так далее, а водянка будет все это отлично охлаждать.