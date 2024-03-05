Представлен защищенный планшет Panasonic Toughbook G2 mk2

Компания Panasonic пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Toughbook G2 mk2, которая основана на процессорах Intel Core i5-1245U и Core i7-1270P в зависимости от версии. Новинка характеризуется корпусом с защитой в соответствии со стандартами MIL-STD-810H и IP65, габаритами 279:188 мм, толщиной 23,5 мм и массой 1,2 кг, от 16 ГБ до 32 ГБ ОЗУ DDR4, предустановленным SSD вместимостью 512 ГБ, поддержкой накопителя NVMe до 2 ТБ, 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и максимальной яркостью 1000 нит, адаптерами Bluetooth и Wi-Fi 6E, батареей ёмкостью 50 Втч, портами Thunderbolt 4, Ethernet и USB 3.2 Gen 1 Type A, опциональной поддержкой 5G и 4G с eSIM, модулем GPS, устройством считывания штрих-кода или смарт-карт, ИК-оптикой FLIR, дактилоскопическим сенсором, NFC и подключаемой клавиатурой. Цена планшета пока не раскрывается.

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