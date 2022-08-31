Представлен защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

Компания Samsung пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Galaxy Tab Active4 Pro, которому не страшны падения с высоты одного метра и получасовые погружения в воду на глубину до 1,5 м (IP68 и MIL-STD-810H). Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G, 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей и стеклом Gorilla Glass 5, комплектным стилусом, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом microSD 13-Мп тыльной и 8-Мп селфи-камерами, съёмной батареей ёмкостью 7600 мАч, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, чипом NFC, разъемом USB-C 3.2, дактилоскопом, поддержкой Dolby Atmos, двумя микрофонами, размерами 242,9:170,2:10,2 мм и массой 674 г. Европейский старт продаж намечен на сентябрь, но цены пока не раскрываются.

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