Представлен защищенный смартфон Blackview BV9300 Pro

Компания Blackview объявила о выпуске нового защищенного смартфона BV9300 Pro, одной из особенностей которого стал фонарик яркостью 100 люмен. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 6-нанометровой платформой MediaTek Helio G99, 8 или 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, тыльной камерой на 64 Мп (сенсор Samsung ISOCELL GW3), батареей ёмкостью 15080 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт и дополнительным экраном на задней панели. Цена смартфона будет объявлена позже.