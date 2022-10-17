Представлен защищенный смартфон Ulefone Armor A17 Pro

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor A17 Pro, полноценная премьера которой ожидается 1 ноября. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой с главным датчиком изображения на 108 Мп, батареей ёмкостью 5380 мАч, модулем NFC, дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, защитой в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810G и предустановленной ОС Android 12.