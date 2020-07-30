Представлена 3D-карта ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC

Компания ASRock пополнила ассортимент графических адаптеров моделью Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC, которая отличается своими габаритами и крупной системой охлаждения. Новинка характеризуется длиной в 291 мм (в корпусе адаптер займет почти три слота расширения), массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами, двумя восьмиконтактными разъемами питания, несколько увеличенной пиковой частотой 1905 МГц, тремя интерфейсами DisplayPort 1.4 и одним HDMI 2.0b.

Также сегодня новую видеокарту представила компания Sapphire – речь идет о модели RX 5600 XT Pulse BE. Новинка характеризуется габаритами 254:135:47 мм, базовой частотой GPU 1815 МГц, повышенной 1925 МГц и 8 ГБ памяти GDDR6, работающей со скоростью 14 Гбит/с в расчете на линию. Цена адаптера составляет 400 долларов.