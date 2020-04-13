Представлена 3D-карта ASUS GT710-4H-SL-2GD5

2020-04-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS GT710-4H-SL-2GD5; [84]
Компания ASUS представила графический адаптер GeForce GT 710, GT710-4H-SL-2GD5, который может похвастаться четырьмя интерфейсами HDMI. При этом лишь на один выход можно вывести видео в разрешении 4К с 60 кадрами в секунду. Другие видеокарты серии GT710-SL имеют по одному интерфейсу HDMI, DVI и VGA. Также в этих моделях используется низкопрофильная печатная плата, а GT710-4H-SL-2GD5 может похвастаться печатной платой в районе монтажной планки с полной высотой. По словам производителя, видеокарта отлично подойдет для работы видеостен и цифровых вывесок. Ориентировочная цена ускорителя составляет 50 долларов.


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