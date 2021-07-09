Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix LC

Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix LC, которая получила две версии – RTX3080Ti-12G Gaming и RTX3080Ti-O12G Gaming. Новинки характеризуются GPU NVIDIA GA102-225 c 10 240 ядрами CUDA, частотой 1665 МГц и до 1860 МГц соответственно, 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, нереференсными печатными платами, тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания, тремя разъемами DisplayPorts 1.4a и двумя HDMI 2.1, RGB-подсветкой, гибридной системой жидкостного охлаждения с 240-мм алюминиевым радиатором и двумя 120-мм кулерами, а также дополнительным радиатором и вентилятором тангенциального типа. Цена и дата начала продаж видеокарты пока не сообщаются.