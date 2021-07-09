Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix LC

Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix LC, которая получила две версии – RTX3080Ti-12G Gaming и RTX3080Ti-O12G Gaming. Новинки характеризуются GPU NVIDIA GA102-225 c 10 240 ядрами CUDA, частотой 1665 МГц и до 1860 МГц соответственно, 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, нереференсными печатными платами, тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания, тремя разъемами DisplayPorts 1.4a и двумя HDMI 2.1, RGB-подсветкой, гибридной системой жидкостного охлаждения с 240-мм алюминиевым радиатором и двумя 120-мм кулерами, а также дополнительным радиатором и вентилятором тангенциального типа. Цена и дата начала продаж видеокарты пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix LC
Представлена видеокарта LEADTEK GeForce ...
Компания LEADTEK показала видеокарту GeForce RTX 3080 Ti WinFast Hurricane. Изображения стали доступными ...
Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3...
Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix LC, которая получила ...
PowerColor представила видеокарту Radeon...
PowerColor представила видеокарту Radeon RX 6900 XT Red Devil Ultimate представляющую более мощную версию...
MSI анонсировала видеокарту для майнинга...
MSI анонсировала видеокарту для майнинга NVIDIA CMP 50HX. Производительность видеокарты составляет 45MH/s...
Colorfire представила сразу три видеокар...
Colorfire представила сразу три видеокарты Velocity OC семейства GeForce GTX 16ХХ, а именно GeForce RTX 1...
MSI представила видеокарту GeForce RTX 3...
Мы уже многократно видели видеокарты с СЖО в комплекте — это довольно популярный вариант для флагманских ...
ASUS представила уникальную видеокарту с...
Если вы следите за рынком компьютерных комплектующих, то знаете, что на текущий момент наблюдается настоя...
MSI перевыпустила GeForce GT 730 за 42 д...
Рынок видеокарт сейчас находится в таком плохом состоянии, что MSI выпустила новую видеокарту с графическ...
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокарты
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартамиТесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами
Лучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GDЛучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GD
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHDОбзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHD
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor