Представлена 3D-карта ASUS ROG Strix RTX 2080 Ti White Edition

Компания ASUS пополнила ассортимент графических ускорителей моделью ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition, которая отличается от ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti яркой белой расцветкой. Что до печатной платы, то она сохранила черный цвет. Чего не скажешь о частотах: штатно повышенная частота составляет 1740 МГц, а значение 1770 МГц нужно активировать в программном обеспечении. Также новинка характеризуется двумя 8-контактными разъемами дополнительного питания PCIe, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0b, а также одним VirtualLink. Цена видеокарты составляет 1600 евро.