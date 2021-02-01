Представлена 3D-карта Colorful iGame GeForce RTX 3070 Neptune OC-V

Компания Colorful пополнила ассортимент видеокарт моделью iGame GeForce RTX 3070 Neptune OC-V, которая ориентирована на работу в игровой системе. Новинка характеризуется графическим чипом GA104, 5888 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной, базовой частотой в 1500 МГц, турбо-частотой 1725 и 1845 МГц в режиме One-Key OC, тремя интерфейсами DisplayPort и одним HDMI, жидкостной системой охлаждения с радиатором на 240 мм, двумя вентиляторами, многоцветной RGB-подсветкой, необходимостью применения блока питания мощностью как минимум 650 Вт, размерами самой видеокарты 295:150:42 мм, радиатора – 271:118:53 мм. Цена и дата начала продаж графического ускорителя пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Colorful iGame GeForce RTX 3070 Neptune OC-V
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