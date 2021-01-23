Представлена 3D-карта Colourful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC

Компания Colourful пополнил ассортимент графических адаптеров RTX 3060 Ti моделями iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra White OC и iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC. Новинки получили систему охлаждения с двумя 90-мм и одним 80-мм вентиляторами, два 8-контактных разъема дополнительного питания, три интерфейса DisplayPort и один HDMI 2.0, кнопкой для разгона, а также 8 ГБ GDDR6 памяти, функционирующей со скоростью 14 Гбит/с.

Модель iGeForce RTX 3060 Ti Ultra White OC характеризуется белой расцветкой, габаритами 315:131,5:56 мм, базовой частотой GPU 1410 МГц, повышенной 1665 МГц и в разгоне – 1770 МГц. iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC отличается Turbo-частотой 1800 МГц и габаритами – 315,5:131:53 мм. Цена и дата начала продаж видеокарт будут объявлены позже.