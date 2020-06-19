Представлена 3D-карта ELSA GeForce RTX 2070 Super Erazor X

Компания ELSA пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 2070 Super Erazor X, которая ориентирована на мощные игровые системы. Новинка характеризуется графическим процессором NVIDIA поколения Turing, 2560 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной, частотой ядра 1815 МГц в турбо-режиме, системой охлаждения парой 90-мм вентиляторов и 8-мм тепловыми трубками, тремя интерфейсами DisplayPort 1.4a, одним разъёмом HDMI 2.0b, поддержкой программных интерфейсов DirectX 12 и OpenGL 4.6, а также необходимостью использовать блок питания мощностью 650 Вт. Размеры карты равны 267:114:50 мм – в корпусе адаптер займет два с половиной слота. Цена и дата начала продаж пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы ELSA GeForce RTX 2070 Super Erazor X
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