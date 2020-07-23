Представлена 3D-карта EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra

Компания EVGA пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce GTX 1650 KO Ultra, которая ориентирована на работу в компактных настольных системах. Новинка характеризуется архитектурой NVIDIA Turing, 896 ядрами CUDA, 4 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной, работающей на частоте 12 000 МГц, частотой ядра в турбо-режиме 1740 МГц, системой охлаждения из двух вентиляторов, усиливающей металлической пластиной в тыльной части, длиной 202,1 мм, высотой 111,15 мм, а также интерфейсами DVI-D, HDMI и DisplayPort. В компьютерном корпусе видеокарта займет два слота расширения, а для работы с ней понадобится блок питания мощностью как минимум 300 Вт. Также производитель дает на изделие трехлетнюю гарантию и обещает совместимость с Windows 7 и Windows 10. Ориентировочная цена GeForce GTX 1650 KO Ultra составляет 145 долларов.

Комментарии и отзывы EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra
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