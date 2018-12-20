Представлена 3D-карта GIGABYTE GeForce GTX 1060 WindForce 2X OC D5X 6G

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce GTX 1060 WindForce 2X OC D5X 6G, ориентировочная цена которой составляет 250 долларов. Новинка характеризуется графическим ядром GP106 семейства Pascal (1280 потоковых процессоров), 6 ГБ памяти GDDR5X со 192-битной шиной, работающей на частоте 8008 МГц, режимами работы Gaming Mode и OC Mode с базовой и форсированной частотами 1556 МГц/1771 МГц и 1582 МГц/1797 МГц соответственно, системой охлаждения WindForce 2X с радиатором, композитной тепловой трубкой и двумя 90-мм вентиляторами, интерфейсами DVI-D, HDMI 2.0b и тремя DisplayPort 1.4. Размеры видеокарты равны 224:131:36 мм.