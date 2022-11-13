Представлена 3D-карта Galax GeForce RTX 4090 Boomstar

Компания GALAX пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 4090 Boomstar, которая доступна только в Китае по цене в 2500 долларов. Новинка характеризуется трехслотовым исполнением, длиной 352 мм, массой около 2 кг, системой охлаждения с тремя вентиляторами, одним 16-контактным разъемом питания, частотами 2235-2580 МГц (заводской разгон 78 МГц), рекомендованным блоком питания мощностью 1000 Вт (эталонный TDP адаптера составляет 450 Вт). Недавно в сети стала популярной фотография китайца в торговом центре, который несет GeForce RTX 4090 и PlayStation 5. Видеокартой оказалась как раз представленная сейчас Boomstar RTX 4090.