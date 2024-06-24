Представлена 3D-карта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER Windforce MAX

Компания Gigabyte пополнила ассортимент графических адаптеров моделью GeForce RTX 4070 Ti SUPER Windforce MAX OC, которая основана на GPU NVIDIA AD103 с 8448 ядрами CUDA. Новинка также характеризуется частотой графического процессора 2655 МГц (разгон на 45 МГц), 16 ГБ памяти GDDR6X, крупной системой охлаждения с тремя вентиляторами, увеличенной на 7 см длиной в сравнении с ранее выпущенной GeForce RTX 4070 Ti SUPER Windforce OC, увеличенной на 1 см шириной и расположенным под кулером разъемом дополнительного питания. Цена и дата начала продаж Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER Windforce MAX OC будут объявлены позже.