Представлена 3D-карта Inno3D GeForce GTX 1650 Single Slot

Компания Inno3D пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce GTX 1650 Single Slot, которая подойдет для работы в небольших компьютерных корпусах. Новинка характеризуется длиной всего в 211 мм (один слот расширения), процессором с архитектурой NVIDIA Turing, включающей 896 ядер CUDA, 4 ГБ памяти GDDR5 со 128-битной шиной, работающей на частоте 8000 МГц, частотой ядра в турбо-режиме 1665 МГц, системой охлаждения с одним вентилятором, необходимостью установить блок питания мощностью минимум 300 Вт, интерфейсами HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4. Ориентировочная цена видеокарты составит 175 долларов.