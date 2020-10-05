Представлена 3D-карта Leadtek WinFast RTX 3090 Hurricane

Известная в узких кругах компания Leadtek представила свою первую видеокарту поколения Ampere. Новинка под названием WinFast RTX 3090 Hurricane характеризуется уже привичной для данных адаптеров длиной в 323 мм (при этом печатная плата заметно короче), системой охлаждения с трёхсекционным радиатором с шестью тепловыми трубками и тремя 85-милимметровыми вентиляторами, повышенной до 1410 МГц базовой частотой GPU, стандартной частотой памяти 19,5 ГГц, а также необходимостью подключения двух восьмиконтактных разъёмов дополнительного питания. Цена и дата начала продаж WinFast RTX 3090 Hurricane пока не сообщаются.