Представлена 3D-карта Leadtek WinFast RTX 3090 Hurricane

Известная в узких кругах компания Leadtek представила свою первую видеокарту поколения Ampere. Новинка под названием WinFast RTX 3090 Hurricane характеризуется уже привичной для данных адаптеров длиной в 323 мм (при этом печатная плата заметно короче), системой охлаждения с трёхсекционным радиатором с шестью тепловыми трубками и тремя 85-милимметровыми вентиляторами, повышенной до 1410 МГц базовой частотой GPU, стандартной частотой памяти 19,5 ГГц, а также необходимостью подключения двух восьмиконтактных разъёмов дополнительного питания. Цена и дата начала продаж WinFast RTX 3090 Hurricane пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы Leadtek WinFast RTX 3090 Hurricane
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