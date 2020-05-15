Представлена 3D-карта MSI Radeon RX 550 4GT LP OC

Компания MSI пополнила ассортимент видеокарт на GPU AMD Polaris моделью Radeon RX 550 4GT LP OC. Новинка, как видно из названия, имеет низкопрофильное исполнение, что позволит использовать её в компактных корпусах. Итак, карта характеризуется графическим процессором Lexa Pro семейства Polaris с 512 потоковыми процессорами, тактовой частотой 1203 МГц, 4 ГБ видеопамяти GDDR5, эффективной частотой 6 ГГц и 128-битной шиной, системой охлаждения с алюминиевым радиатором и двумя вентиляторами, энергопотреблением 50 Вт, а также интерфейсами HDMI 2.0b и DVI-D. Размеры карты равны 170:68:38 мм, а масса – 276 граммам. Цена MSI Radeon RX 550 4GT LP OC составляет 9 тысяч рублей.