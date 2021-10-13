Представлена 3D-карта MSI Radeon RX 6600 Mech 2X

Компания MSI пополнила ассортимент графических адаптеров моделью MSI Radeon RX 6600 MECH 2X, цена на которую пока не сообщается. Новинка характеризуется интерфейсом PCIe 4.0 x8, основой в видео архитектуры AMD RDNA 2, 32 МБ кэш-памяти AMD Infinity, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-разрядной шиной, функцией AMD Smart Access Memory, поддержкой технологии AMD FidelityFX Super Resolution, 28 вычислительными блоками, частотой графического процессора до 2044 МГц или до 2491 МГц в режиме Boost), скоростью памяти 14 Гбит/с, тремя интерфейсами DisplayPort v1.4 и одним HDMI 2.1, потребляемой мощностью 132 Вт, одним 8-контактным разъёмом дополнительного питания, размерами 235:125:46 мм и системой охлаждения Torx Fan 3.0 с двумя крупными вентиляторами.

Комментарии и отзывы MSI Radeon RX 6600 Mech 2X
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