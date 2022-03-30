Представлена 3D-карта Manli GeForce RTX 3090 Ti Gallardo

Компания Manli пополнила ассортимент игровых видеокарт моделью GeForce RTX 3090 Ti Gallardo, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинка характеризуется чипом GA102 с 10 752 ядрами CUDA, 24 ГБ видеопамяти GDDR6X с 384-битной шиной, базовой частотой ядра 1560 МГц, повышенной частотой – 1875 МГц, мощной системой охлаждения с крупным радиатором, семью 8-мм медными тепловыми трубками, двумя 100-мм боковыми и одним 90-мм центральным вентиляторами, размерами 320:138:58 мм, тремя интерфейсами DisplayPort и одним разъемом HDMI, заявленным энергопотреблением 450 Вт и необходимостью использовать блок питания мощностью 850 Вт. В компьютерном корпусе адаптер займет три слота расширения.

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