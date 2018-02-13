Представлена 3D-карта PowerColor Red Dragon RX 570 с 8 ГБ памяти

Компания PowerColor пополнила ассортимент видеокарт новой версией модели Red Dragon RX 570, которая базируется на ядре Polaris 20 XL. В отличие от предыдущей модели AXRX 570 4GBD5-3DHD/OC с ядром Polaris 10 Pro, новинка располагает 8 ГБ памяти против 4 ГБ. Частотная формула равна 1250/1750(7000) МГц для ядра и памяти GDDR5 соответственно. Видеокарта занимает два слота расширения в высоту, 255 мм в длину и 137 мм в ширину. Система охлаждения состоит из двух 92-мм вентиляторов и нескольких медных тепловых трубок. Также отметим усилительную пластину, 8-контактный разъём питания PCI-E Power, три разъёма DisplayPort, а также единичные HDMI и Dual-Link DVI-D. Цена PowerColor Red Dragon RX 570 8 ГБ составит около 400 евро.