Представлена 3D-карта Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ OC

2018-12-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ OC; [54]
Компания Sapphire представила видеокарту Radeon RX 590 Nitro+ OC, которая отличается от выпущенной ранее модели Radeon RX 590 Nitro+ Special Edition лишь раскраской некоторых элементов, вроде кожуха и крыльчаток вентиляторов. Новинка характеризуется восьмиконтактным и шестиконтактным разъемами дополнительного питания PCIe, подсистемой питания по шестифазной схеме, частотой GPU 1560 МГц и 1545 МГц, частотой памяти GDDR5 8,40 ГГц и 8,00 ГГц, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, а также по одному HDMI 2.0 и DL DVI-D. К сожалению, цена Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ OC пока не раскрывается.


Комментарии:
Организация отопительной системы и выбор...
Организация отопительной системы и выборПри организации отопительной системы важно выбрать качественное оборудование. Все водонагреватели можн...
Бюджетный смартфон Huawei Y7 2019 получи...
Бюджетный смартфон Huawei Y7 2019 получиВ сеть утекли официальные изображения и технические характеристики бюджетного смартфона Huawei Y7 2019, к...
Qualcomm показала смартфон Vivo Nex с по...
Qualcomm показала смартфон Vivo Nex с поКомпания Qualcomm продемонстрировала прототип смартфона Vivo Nex, который будет оснащен топовым процессор...
Представлен доступный проектор Xiaomi Mi...
Представлен доступный проектор Xiaomi MiКомпания Xiaomi пополнила ассортимент проекторов доступной моделью Xiaomi Mi Home Projector Youth Version...
Смартфон Sony Xperia XA3 Ultra получит 6...
Смартфон Sony Xperia XA3 Ultra получит 6Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Sony Xperia XA3 Ultra, который еще не был представ...
Доступный флагман Xiaomi Pocophone F2 за...
Доступный флагман Xiaomi Pocophone F2 заВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi Pocophone F2, кото...
Маска Feelreal VR добавляет ароматы и та...
Маска Feelreal VR добавляет ароматы и таВиртуальная реальность - это в значительной степени визуальная среда со звуками, дополняющими опыт. Ряд у...
Премиальный саундбар HW-N950 от Samsung ...
Премиальный саундбар HW-N950 от Samsung Большинство встроенных телевизионных динамиков подходят для просмотра обычных телешоу, но не для фильмов....
Поделиться в социальных сетях:


Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold (TPI-0850F3FDGE)Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold (TPI-0850F3FDGE)
Обзор Trust GXT 760 GLIDE RGB. Жесткий коврик для мышки с подсветкойОбзор Trust GXT 760 GLIDE RGB. Жесткий коврик для мышки с подсветкой
Обзор Razer Hammerhead USB-C ANC. Наушники с двумя драйверами и активным шумоподавлениемОбзор Razer Hammerhead USB-C ANC. Наушники с двумя драйверами и активным шумоподавлением
Обзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-микрофон для трансляций и подкастовОбзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-микрофон для трансляций и подкастов
Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2
Предварительный обзор Xiaomi Mi Play. До...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Play. ДоНекоторое время назад, 24 декабря, в продажу поступил новый смартфон Xiaomi Mi Play, который активно рекл...
Обзор The Room: Old Sins. Возвращение ле...
Обзор The Room: Old Sins. Возвращение леЯ всегда был большим фанатом франшизы The Room, которая сильно выделялась на фоне остальных проектов. Раз...
Huawei рассказала о главных особенностях...
Huawei рассказала о главных особенностяхНедавно в Москве прошла пресс-конференция Huawei, которая была посвящена основным новым особенностям обно...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2Производителям компьютерного железа приходится крайне тяжело — им нужно как-то привлекать внимание со сто...
Обзор ATLAS. Тоже самое, что и ARK...
Обзор ATLAS. Тоже самое, что и ARKОчень редко мы выпускаем обзоры на игры, которые не можем посоветовать нашим читателям. Иногда игры прост...
«МегаФон» модернизирует связь в Московск...
«МегаФон» модернизирует связь в МосковскВ преддверии Нового года, столичное отделение «МегаФона» отчиталось о проделанной работе в московской под...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9Игровых мониторов в последнее время стало крайне много — производители выпускают разнообразные модели бук...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаете...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаетеЯ давненько слышал про Egress, но добрался до ее обзора только сейчас. Была надежда, что за время разрабо...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест20 декабря в Москве прошла пресс-конференция компании Candy-Hoover Group, в рамках которой она объявила о...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX One...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX OneНа рынке механических клавиатур есть целое море разнообразных устройств, которые могут вас заинтересовать...
Обзор Jagged Alliance: Rage. Довольно не...
Обзор Jagged Alliance: Rage. Довольно неНа современном рынке видеоигр довольно трудно протолкнуть проект для узкой аудитории геймеров. Шутеры, ко...
Huawei подвела итоги года ...
Huawei подвела итоги года В преддверии Нового года, компания HUAWEI закатила громкую вечеринку в одном из самых дорогих московских ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor