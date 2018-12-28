Представлена 3D-карта Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ OC

Компания Sapphire представила видеокарту Radeon RX 590 Nitro+ OC, которая отличается от выпущенной ранее модели Radeon RX 590 Nitro+ Special Edition лишь раскраской некоторых элементов, вроде кожуха и крыльчаток вентиляторов. Новинка характеризуется восьмиконтактным и шестиконтактным разъемами дополнительного питания PCIe, подсистемой питания по шестифазной схеме, частотой GPU 1560 МГц и 1545 МГц, частотой памяти GDDR5 8,40 ГГц и 8,00 ГГц, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, а также по одному HDMI 2.0 и DL DVI-D. К сожалению, цена Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ OC пока не раскрывается.