Представлена 3D-карта XFX Radeon RX 5700 XT THICC II

Компания XFX представила видеокарту Radeon RX 5700 XT THICC II, которая выделяется прежде всего своей толщиной. Новинка займет в корпусе 2,7 слота. Огромное пространство отнимает система охлаждения THICC II, которая состоит из двух 10-см вентиляторов с 11 лопастями, алюминиевого радиатора увеличенной площади, четырех композитных тепловых трубок диаметром по 6 мм и теплораспределительной пластины. Частотная формула видеокарты равна 1605 МГц, 1755 и 1905 МГц. Также отметим 8 ГБ памяти GDDR6, восьми- и шестиштырьковый разъемы дополнительного питания, три интерфейса DisplayPort и один HDMI. Цена XFX Radeon RX 5700 XT THICC II пока не раскрывается.