Представлена 3D-карта XFX Radeon RX 6900 XT Speedster Zero WB

Компания XFX пополнила ассортимент флагманских графических адаптеров моделью Radeon RX 6900 XT Speedster Zero WB, первый тизер которой был опубликован еще в прошлом месяце. Новинка характеризуется водоблоком полного покрытия (EK Water Blocks) с полноцветной подсветкой, новой печатной платой, 16-фазной (14+2) подсистемой питания, тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания PCIe, 7-нанометровым графическим чипом Navi 21 XTXH с максимальной частотой разгона 2525 МГц при эталонных 2250 МГц и разблокированным GPU, который позволит разогнать видеокарту до частоты 3 ГГц и даже больше. Цена и дата начала продаж карты пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы XFX Radeon RX 6900 XT Speedster Zero WB
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