Представлена беспроводная мышка Оклик 900GMW

Оклик представили новую модель игровой мыши 900GMW с оптическим сенсором Pixart 3395, которая сможет удовлетворить потребности даже требовательных геймеров. Оснащена оптическим сенсором Pixart 3395, поддерживающим диапазон DPI от 1200 до 12000. Дополнительное программное обеспечение позволяет повысить DPI до 26000. Широкий диапазон точек на дюйм позволяет настроить чувствительность под любые задачи — от максимальной меткости в экшн-шутерах до быстрого реагирования в MOBA-играх. Повышенное ускорение до 50G фиксирует резкие движения, обеспечивая полный контроль за курсором. Высокая частота опроса — до 1000 Гц — делает движения мыши плавными и точными.

Оклик 900GMW оснащена системой сменных панелей на магнитах. Стандартная панель обладает покрытием Soft Touch и препятствует скольжению руки. Дополнительная панель с перфорацией в виде сот снижает вес устройства и улучшает естественную вентиляцию, что подойдет игрокам, предпочитающим ладонный хват. Оклик 900GMW поддерживает проводное и беспроводное подключение через USB-A кабель, Bluetooth V5.1 или USB-ресивер. Благодаря возможности переключения режимов мышь можно подключить одновременно к нескольким устройствам. Li-ion аккумулятор гарантирует до 70 часов непрерывной работы без подзарядки, а время полной зарядки составляет всего 2 часа, что позволяет всегда быть наготове в моменты, когда это необходимо.