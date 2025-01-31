Представлена беспроводная мышка Оклик 900GMW

Оклик 900GMW оснащена системой сменных панелей на магнитах. Стандартная панель обладает покрытием Soft Touch и препятствует скольжению руки. Дополнительная панель с перфорацией в виде сот снижает вес устройства и улучшает естественную вентиляцию, что подойдет игрокам, предпочитающим ладонный хват. Оклик 900GMW поддерживает проводное и беспроводное подключение через USB-A кабель, Bluetooth V5.1 или USB-ресивер. Благодаря возможности переключения режимов мышь можно подключить одновременно к нескольким устройствам. Li-ion аккумулятор гарантирует до 70 часов непрерывной работы без подзарядки, а время полной зарядки составляет всего 2 часа, что позволяет всегда быть наготове в моменты, когда это необходимо.