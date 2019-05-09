Представлена беспроводная версия Logitech G502 Hero с технологией Lightspeed

Logitech представила беспроводную версию популярной игровой мыши G502 Hero с технологией Lightspeed. Однако, несмотря на то, что внешний вид мыши остается в основном неизменным - у него все еще есть 11 настраиваемых кнопок в той же компоновке - Logitech говорит, что внутренности были полностью переработаны, чтобы соответствовать новой технологии Lightspeed и поддержке беспроводной зарядки.

По сравнению с проводной версией, G502 Lightspeed немного легче, весит 114 г против 121 г. Система весов также была изменена с набора из пяти весов по 3,6 г на набор из четырех весов по 2 г и двух по 4 г. Новинка также поддерживает технологию Logitech LightSync RGB. G502 Lightspeed обойдется в $ 249, по сравнению с $ 129 за оригинальную версию. По сути, вы платите более ста долларов за технологию Lightspeed и поддержку PowerPlay. Вам также потребуется приобрести коврик для беспроводной зарядки PowerPlay за $ 199 .