Представлена доступная материнская плата GIGABYTE Z390 M

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент материнских плат моделью Z390 M на флагманском чипсете Intel Z390. Новинка характеризуется форм-фактором Micro ATX, подсистемой питания с 4+2 фазами и одним 8-контактным разъёмом EPS для процессорного разъёма LGA 1151v2, алюминиевыми радиаторами, четырьмя слотами для модулей памяти DDR4 с частотой до 4266 МГц, двумя слотами PCI Express 3.0 x16, двумя PCI Express 3.0 x1, слотом M.2 для беспроводного модуля Wi-Fi, двумя разъёмами M.2 и шестью портами SATA III для подключения устройств для хранения данных, гигабитным адаптером Intel, кодеком Realtek ALC892, портом PS/2, видеовыходами DVI-D, DisplayPort и HDMI, сетевым портом, шестью 3,5-мм аудиоразъёмами, портами USB 3.0 Type-A и Type-C, USB 3.1 Type-A, а также двумя USB 2.0. Цена и дата начала продаж платы пока не сообщаются.