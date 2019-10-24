Официально представлена гарнитура Razer Tetra для чатов и общения во время видеоигр. Это довольно интересное устройство, которое весит всего 70 грамм и является идеальным вариантом для тех, кто играет, к примеру, в шутеры на игровой приставке PS4. Вы запускаете звук и общение с друзьями в Тусовке, общаетесь, играете и получаете массу удовольствия от этого процесса. Гарнитура очень легкая и ее буквально не ощущаешь на голове, что приятно, если играешь пять часов к ряду. Конечно, качество звука чуть ниже, ведь у гарнитуры всего один наушник и никакого объемного звучания вы не получите. Но, с другой стороны, Razer Tetra подойдет для консолей как нельзя лучше, особенно если вы передаете звук на динамики телевизора или вовсе не сильно слушаете шаги в игре.