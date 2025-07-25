Представлена игровая мышь Razer Cobra Hyperspeed

Компания Razer пополнила ассортимент беспроводных игровых мышей моделью Cobra HyperSpeed, которая оценена в 100 долларов. Новинка характеризуется массой 62 грамма, девятью программируемыми элементами управления, пятью встроенными профилями, возможностью создания макросов и сочетания клавиш для отдельных игр, фирменным оптическим сенсором Focus X 26K с разрешением до 26000 DPI и точностью отслеживания 99,6%, оптическими переключателями четвертого поколения, четырёхзонной подсветкой Chroma RGB, подключением через HYPERSPEED (2,4 ГГц), адаптером Bluetooth и проводом USB, автономностью до 110 часов или до 170 часов соответственно, поддержкой беспроводной зарядки Razer HyperFlux V2, док-станции Mouse Dock Pro и зарядной шайбы Wireless Charging Puck.

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