Представлена игровая мышь Razer Cobra Hyperspeed

Компания Razer пополнила ассортимент беспроводных игровых мышей моделью Cobra HyperSpeed, которая оценена в 100 долларов. Новинка характеризуется массой 62 грамма, девятью программируемыми элементами управления, пятью встроенными профилями, возможностью создания макросов и сочетания клавиш для отдельных игр, фирменным оптическим сенсором Focus X 26K с разрешением до 26000 DPI и точностью отслеживания 99,6%, оптическими переключателями четвертого поколения, четырёхзонной подсветкой Chroma RGB, подключением через HYPERSPEED (2,4 ГГц), адаптером Bluetooth и проводом USB, автономностью до 110 часов или до 170 часов соответственно, поддержкой беспроводной зарядки Razer HyperFlux V2, док-станции Mouse Dock Pro и зарядной шайбы Wireless Charging Puck.