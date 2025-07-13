Представлена игровая мышь Razer DeathAdder V4 Pro

Компания Razer объявила о выходе беспроводной мыши DeathAdder V4 Pro, которая получила обновлённую технологию Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 для более быстрого и энергоэффективного подключения.

Новинка характеризуется частота опроса 8000 Гц в проводном и в беспроводном режимах, временем автономной работы до 150 часов при частоте 1000 Гц, сенсором Razer Focus Pro 45K Gen-2 с поддержкой разрешения до 45000 DPI, максимальной скоростью 900 IPS, ускорением 85 G, точностью отслеживания 99,8%, оптическим колесом прокрутки, разработанным для киберспортсменов, оптическими переключателями Razer Gen-4 с ресурсом 100000 кликов, массой 56 граммов, PTFE-ножками и разделёнными боковыми кнопками для снижения вероятности случайных нажатий. Устройство оценено на американском рынке в 170 долларов.
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