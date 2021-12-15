Представлена игровая память Thermaltake TOUGHRAM XG RGB DDR4 White в белом дизайне

Thermaltake анонсировала новые модули памяти серии TOUGHRAM XG RGB DDR4 White в белом исполнении.

Память Thermaltake TOUGHRAM XG RGB DDR4 White представлена с частотами 3600 МГц, 4000 МГц, 4400 МГц и 4600 МГц и емкостью до 16 ГБ (8 ГБ x2), 32 ГБ (16 ГБ x2) и 64 ГБ (32 ГБ x2). Серия полностью протестирована на производительность, стабильность и совместимость с материнскими платами AMD и Intel.

Отличаются модули памяти стильным дизайном, алюминиевым радиатором с хромированной полосой посередине. Кроме того, TOUGHRAM XG RGB DDR4 White оснащены 16 адресуемыми светодиодами, которую можно полностью настроить. На модули памяти распространяется пожизненная гарантия от производителя.

Информация о стоимости комплектов не раскрыты.