Представлена карта ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming с памятью GDDR6X

Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti с новой памятью GDDR6X. Новинка имеет две версии, которые отличаются величиной заводской разгона. TUF-RTX3060TI-8GD6X-GAMING получила стандартную частоту 1665 МГц и Boost-частоту в 1695 МГц, а TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING – 1755 и 1785 МГц соответственно.

Память GDDR6X может похвастаться скоростью передачи данных 19 Гбит/с против 14 Гбит/с у GDDR6. Таким образом, пропускная способность выросла с 448 до 608 Гбайт/с, а общая производительность –на 7–10 %, если верить синтетическим тестам 3DMark. Цены и дата начала продаж новинки будут объявлены позже.