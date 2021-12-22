Представлена карта Colorful GeForce RTX 2060 12GB iGame Ultra OC White

Сетевые источники сообщают о выходе видеокарт Colorful GeForce RTX 2060 12GB iGame Ultra OC White и BattleAx Deluxe, которые пока представлены только на китайской площадке JD. Новинки характеризуются GPU TU106 c 2176 ядрами CUDA, памятью GDDR6 со 192-битной шиной и скоростью 14 Гбит/с, заводским разгоном, который активируется кнопкой OC, разъемами DisplayPort, HDMI и DVI, частотами 1665 МГц и 1650 МГц соответственно. Также отметим системы охлаждения с тремя кулерами и 8-контактный разъем дополнительного питания PCIe. Ultra OC White оценены в 675 долларов, а BattleAx Deluxe – в 643 доллара. По состоянию на этот час обеих моделей уже нет в наличии.