Представлена карта Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus Xtreme Waterforce

Компания Gigabyte пополнила ассортимент графических адаптеров моделью GeForce RTX 4090 Aorus Xtreme Waterforce, которая очень похожа на GeForce RTX 3090 Ti Aorus Waterforce. Новинка характеризуется обновлённой печатной платой, графическим процессором AD102 с 16 384 ядрами CUDA, частотой до 2520 МГц (у референсного образца), 24 ГБ памяти GDDR6X с шиной 384 бит, частотой 21 ГГц и пропускной способностью до 1 Тбайт/с, жидкостной системой с медным водоблоком, 460-мм патрубками в оплётке и тремя 120-мм вентиляторами, установленными на 360-мм радиаторе, одним 12+4-контактным разъёмом. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.