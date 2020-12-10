Представлена карта PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil Limited Edition

Компания PowerColor пополнила ассортимент видеокарт моделью Radeon RX 6900 XT Red Devil Limited Edition, которая выйдет ограниченным тиражом. Довольно забавно, учитывая плачевную ситуацию с наличием данного адаптера NVIDIA в магазинах. Что до самой новинки, она отличается от референсного образца печатной платой, 16-фазной подсистемой питания, тремя разъёмами для дополнительного питания (8+8+8), массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами и семью тепловыми трубками и частотами GPU 2015/2340 МГц. В компьютерном корпусе графический ускоритель займет три слота расширения. Старт продаж PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil Limited Edition запланирован на 17 декабря.