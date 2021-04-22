Представлена карта Sapphire Toxic AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Edition

Компания Sapphire пополнила ассортимент производительных графических адаптеров моделью Radeon RX 6900 XT, которая может похвастаться впечатляющими частотами GPU. Возможно, перед нами самая мощная видеокарта из представленных на рынке. Стандартные частоты составляют 2375–2525 МГц, а в режиме Toxic Boost, который нужно активировать в ПО, частота увеличивается до 2500–2730 МГц. Секрет такой невероятной производительности в новой ревизии GPU – Navi 21 XTXH. Также отметим гибридную систему охлаждения. По заверениям производителя, температура GPU не выйдет за пределы 85 градусов при уровне шума менее 36 дБА.