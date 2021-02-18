Представлена карта Sapphire Toxic AMD Radeon RX 6900 XT Limited Edition

Компания Sapphire Technology пополнила ассортимент видеокарт Radeon RX 6900 моделью Toxic Limited Edition, которая, если верить производителю, является самой производительной RX 6900 XT на рынке. Новинка характеризуется интерфейсом PCIe 4.0, 7-нанометровым GPU на основе архитектуры RDNA 2, 5120 потоковыми процессорами, частотами до 2365 МГц, 16 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с в расчете на разряд, 256-разрядной шиной, одним интерфейсом HDMI и тремя DisplayPort, габаритами 270:130:45 мм, двумя 8-контактными и одним 6-контактным разъемами дополнительными питания, а также жидкостной системой охлаждения с радиатором на 120:360:27 мм, тремя кулерами и 470-мм шлангами. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.