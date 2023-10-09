Представлена китайская видеокарта GITSTAR JH920 на 4 ГБ

Важно отметить, что видеокарта GITSTAR JH920 крайне компактный корпус с одним вентилятором, так что в конечном итоге модель занимает всего 2 слота. Кроме того, новая видеокарта потребляет всего 30 Вт энергии, то есть для её запуска не требуется дополнительное питание по кабелю. Кроме того, поддерживаются OpenGL 4.0, Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 и OpenCL 3.0. О DirectX в информации не упоминается, но, вероятно, какие-то старые версии точно будут поддерживаться. Видеокарта также поддерживает режимы HEVC (H.265) и H.264, есть возможность выводить изображение на четыре дисплея с разрешением 4К, хотя производительности на это явно не хватит. Одной из важных особенностей данной видеокарты является поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution, но цену пока что никто не называет.