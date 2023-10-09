Представлена китайская видеокарта GITSTAR JH920 на 4 ГБ

Компания GITSTAR, китайский производитель видеокарт для локального рынка, представила совершенно новую видеокарту, известную под названием JH920, которая, по информации производителя, мощнее, чем NVIDIA GTX 1050, и даже поддерживает AMD FSR (правда, версия не указана, но, вероятно, речь про вторую версию). Согласно официальным характеристикам, предоставленным компанией GITSTAR, JH920 поставляется с 4 ГБ памяти GDDR6, работающей через 64-битный интерфейс, обеспечивая пропускную способность 96 ГБ/сек. В характеристиках не уточняется конфигурация графического процессора или его модель — указана лишь тактовая частота, которая составляет 1,2 ГГц. Вычислительная мощность составляет 1,2 ТФлопс (FP32), то есть на самом деле это достаточно простое решение уровня пятилетней давности.

Важно отметить, что видеокарта GITSTAR JH920 крайне компактный корпус с одним вентилятором, так что в конечном итоге модель занимает всего 2 слота. Кроме того, новая видеокарта потребляет всего 30 Вт энергии, то есть для её запуска не требуется дополнительное питание по кабелю. Кроме того, поддерживаются OpenGL 4.0, Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 и OpenCL 3.0. О DirectX в информации не упоминается, но, вероятно, какие-то старые версии точно будут поддерживаться. Видеокарта также поддерживает режимы HEVC (H.265) и H.264, есть возможность выводить изображение на четыре дисплея с разрешением 4К, хотя производительности на это явно не хватит. Одной из важных особенностей данной видеокарты является поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution, но цену пока что никто не называет.
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