Представлена компактная 3D-карта ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC

Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью TUF GeForce RTX 2060 OC, которая ориентирована на работу в корпусах небольшого размера. Новинка характеризуется чипом NVIDIA Turing с 1920 ядрами CUDA, 6 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной, базовой частотой ядра 1365 МГц, форсированной частотой в режимах Gaming Mode и OC Mode 1710 МГц и 1740 МГц (1680 МГц в эталонном варианте), эффективной частотой памяти 14 ГГц, полностью автоматизированным процессом производства Auto-Extreme, системой охлаждения из двух вентиляторов с двойным шарикоподшипником, двумя разъемами HDMI 2.0b, а также по одному интерфейсу DVI-D и DisplayPort 1.4. Размеры карты равны 204:125:46 мм. Цена и дата начала продаж пока не раскрываются.