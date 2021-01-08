Представлена компактная карта MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC V1

Компания MSI пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC V1, которая очень похожа на ранее выпущенную Ventus 2X. Новинка характеризуется такой же частотой в режиме Boost 1695 МГц и заявленным уровнем энергопотребления 200 Вт. При этом GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC V1 имеет толщину 42 мм против 52 мм, а в компьютерном корпусе занимает лишь два слота расширения. Также отметим 8-контактный разъём дополнительного питания, GPU GA104 c 4864 ядрами CUDA и 6 ГБ видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной. Цена и дата начала продаж графического ускорителя будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC V1
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