Представлена компактная плата ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0

Компания ASRock представила системную плату H610M-HVS/M.2 R2.0 на наборе логики Intel H610, которая подойдет для создания компактного ПК. Новинка типоразмера Micro-ATX характеризуется размерами 223:188 мм, поддержкой чипов Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) в исполнении LGA 1700, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200 в двух модулях DIMM, четырьмя портами SATA 3.0, коннектором Ultra M.2 для твердотельного модуля 2242/2260/2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4, гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8111H, звуковым кодекм Realtek ALC897/887 стандарта 7.1, слотом PCIe 4.0 x16 для видеокарты, разъемом PCIe 3.0 x1, гнездом PS/2, интерфейсами D-Sub и HDMI, двумя портами USB 3.2 Gen1 и четырьмя USB 2.0, гнездом RJ45 и стандартными аудиогнёздами. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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