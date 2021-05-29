Представлена компактная плата ASRock X300TM-ITX

Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат моделью X300TM-ITX, которая ориентирована на создание компактной системы. Новинка характеризуется набором логики AMD X300, типоразмером Thin Mini-ITX, размерами 170:170 мм, поддержкой чипов AMD в исполнении AM4 с максимальным TDP до 65 Вт, двумя слотами для ОЗУ DDR4-3200 SO-DIMM общим объемом до 64 ГБ, поддержкой накопителя с разъемом SATA 3.0, твердотельного модуля M.2 2260/2280, сетевым контроллером Realtek RTL8111GR Gigabit LAN, звуковым кодеком Realtek ALC233, поддержкой модуля M.2 с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, разъёмом DC-In, интерфейсом HDMI, последовательным портом, тремя разъёмами USB 3.2 Gen1 Type-A и одним USB 3.2 Gen1 Type-C, гнездом для сетевого кабеля и набором аудиогнёзд.