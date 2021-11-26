Представлена компактная плата Biostar H510MHP

Компания Biostar представила системную плату H510MHP, которая основана на наборе системной логики Intel H510. Новинка характеризуется поддержкой чипов Core 11-го поколения в исполнении LGA 1200, типоразмером Micro-ATX, габаритами 185:226 мм, двумя слотами для ОЗУ DDR4-3200 до 64 ГБ в сумме, четырьмя интерфейсами SATA 3.0, коннектором М.2 для твердотельного модуля 2242/2260/2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 или SATA 3.0, слотом PCle 3.0/4.0 x16 для видеокарты, двумя разъёмами PCIe 3.0 x1 для дополнительных карт расширения, гигабитным сетевым контроллером Intel I219V, звуковым кодеком Realtek ALC887 формата 7.1, гнездами PS/2, интерфейсами HDMI и D-Sub, двумя портами USB 3.2 (Gen1) и четырьмя USB 2.0, гнездом для сетевого кабеля и набором аудиогнёзд. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Biostar H510MHP
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