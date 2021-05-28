Представлена компактная плата Biostar J4105NHU

Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат моделью J4105NHU, которая ориентирована на создание компактного ПК. Новинка типоразмера Mini-ITX с размерами 170:170 мм, характеризуется встроенным 4-ядерным чипом Intel Celeron J4105 поколения Gemini Lake с тактовой частотой от 1,5 до 2,5 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 600, поддержкой до 8 ГБ оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400, двух накопителей с интерфейсом SATA 3.0 и твердотельного модуля М.2 с интерфейсом PCIe или SATA, гигабитным сетевым контроллером RTL8111H, звуковым кодеком ALC887 формата 7.1, слотом PCIe x16 для карт расширения, гнездом PS/2, интерфейсами HDMI и D-Sub, двумя разъемами USB 3.2 Gen1 и двумя USB 2.0, гнездом для сетевого кабеля и набором аудиогнёзд. Цена и дата начала продаж платы пока не сообщаются.