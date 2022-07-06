Представлена компактная плата Gigabyte N5105I H

Компания Gigabyte представила системную плату N5105I H, которая ориентирована на создание компактного ПК. Новинка типоразмера Mini-ITX характеризуется габаритами 170:170 мм, четырехъядерным чипом Intel Celeron N5105 поколения Jasper Lake с частотой до 2,9 ГГц и графикой Intel UHD Graphics, радиатором для охлаждения компонентов, двумя слотами SO-DIMM для модулей ОЗУ DDR4-2933/2666/2400/2133 до 16 ГБ в сумме, одним портом SATA 3.0, коннектором М.2 для твердотельного накопителя 2242/2260/2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x2, слотом PCI Express 3.0 x1 для карты расширения, сетевым контроллером Realtek GbE LAN, многоканальным звуковым кодеком, гнездом PS/2 для клавиатуры/мыши, последовательным портом, интерфейсами D-Sub, HDMI 2.0 и DisplayPort, двумя портами USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, портом USB 3.2 Gen 2 Type-A, гнездом RJ45 для сетевого кабеля и набором аудиогнёзд. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.